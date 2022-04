"Ho vinto campionati sia gestendo che rimontando, e vi garantisco che la pressione rischia di schiacciare di più chi insegue". Così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, che ha analizzato la corsa scudetto con la squadra di Pioli al momento capolista. "Staccare le rivali è possibile solo se loro frenano, chi sta davanti deve pensare a non sbagliare: l'occasione per andare in fuga è la partita con il Bologna, non quello che succederà in Juventus-Inter. Se poi le cose non andranno come sperato, il vantaggio consentirà al Milan di ricaricarsi e pensare alla partita successiva. Le partite sono imprevedibili, purtroppo ne abbiamo avuto l'ennesima prova in una serata che nessuno immaginava di vivere, Italia-Macedonia. Ma conosco bene l'ambiente rossonero e sono sicuro che non affronteranno queste otto partite con superficialità o presunzione. L'approccio sarà quello giusto".