Manuel Akanji è stato a lungo seguito dall'Inter e il suo nome era stato fatto come possibile sostituto di Skriniar, poi rimasto a Milano. E allora lo svizzero si è accasato al del Manchester City che l'ha pagato circa 18 milioni di euro al Borussia Dortmund nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. In un'intervista rilasciata a 20 Minuten, Akanji ha fatto chiarezza sull'addio ai gialloneri: "Non ho mai detto di voler cambiare davvero. Ho detto che avrei voluto fare il passo successivo, se possibile. Questo è stato spesso frainteso. Non voglio più parlarne troppo. Ci sono anche alcune cose che non devono essere rese pubbliche. È un capitolo che ora vorrei lasciarmi alle spalle".