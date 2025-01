Lele Adani è stato chiamato da 'Le Iene' a tornare sul dissing a distanza nato nei giorni scorsi con Fabio Caressa. Così l'ex difensore dell'Inter spiega all'inviato Filippo Roma parla dell'episodio e del rapporto con la voce principale di Sky Sport: "È stato un telecronista pazzesco, ha un ritmo veramente come pochi. Solo che a volte dice di quelle co.....nate, va beh. Perché così tanto astio? No, va beh, ognuno risponde delle proprie azioni nel tempo rispetto a quello che ha fatto, rispetto al numero di co.....nate che ha detto".

Caressa poi ha pubblicato un video di risposta: "Eh, sì e sai perché? Perché gli piace fare hype. Scusami, ma se io non dico che è lui ma che voglia c’è di attribuirsi il termine co....ne? Però, detto questo, poi sai quante me ne sono arrivate a me dal suo video?". Rifiutata nettamente la proposta di scuse a Caressa: No, no, che scusa? So quello che dico io. Fabio è una persona che ha fatto anche la differenza, ha fatto la storia. Io sarò sempre un fan tuo perché come racconti le partite della Nazionale tu, ti meriti la carriera che hai fatto". In una seconda battuta, però, Adani forse si lascia scappare il motivo delle offese: "Caressa ci è rimasto male? No, ti sbagli, ti sbagli non c’è rimasto male, lo sa bene come si comporta lui, lo sa bene, se vuoi registrare registra, sa bene come si comporta", ha detto prima di trincerarsi dietro un saluto davanti alle domande dell'incalzante Roma che chiedeva di ruggini passate.