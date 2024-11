"C'è stato un gol annullato, opportunità non sfruttate. L'Inter produce tanto, è forte e lo dimostra sempre. Quest'anno non è così dirompente, per cui se non prende il largo mette sempre l'avversaria in condizioni di recuperare. Il problema è più quando non te le procuri le occasioni. Se non chiudi la partita in Serie A tutte le squadre possono guastarti la festa". E' l'analisi di Daniele Adani dopo la vittoria dell'Inter contro il Venezia.

"L'importanza di Calhanoglu? Ribadisco quanto detto l'altra volta: non tolgo la forza di Calhanoglu, ma anche senza di lui l'Inter doveva fare meglio perché ne hai altre. La differenza con l'anno scorso? Ha avuto un ritmo incredibile, non sempre puoi fare 94 punti. Credo che sia sempre una questione di giocare con attenzione. Se dormi in questa Serie A, la merenda te la portano via in tante squadre. Vedi la Juve o il Milan. Le occasioni sono state tante, il passivo poteva essere più largo ma se la porti al 97' può accadere di tutto. Mi preoccuperei, se fossi l'Inter, qualora non creasse".