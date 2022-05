“Il Cagliari ha qualche punto a favore: l’Inter ha giocato la finale e i supplementari sprecando tante energie. Anche se i nerazzurri lottano per lo Scudetto e daranno il massimo”. Lo dice il doppio ex Robert Acquafresca , intervistato da TMW a poche ore dal match dell'Unipol Domus.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Oggi direi il Milan. Lo scivolone contro il Bologna pesa, l’Inter troverà difficoltà anche a sfidare il Cagliari”.

Mica male la bagarre per Scudetto e salvezza…

“Per chi guarda il calcio da fuori è una bella lotta. In alto e in basso. Per chi la vive da dentro non è bello invece perché è tutto davvero difficile”.