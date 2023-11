Ieri sera, a Leverkusen, grazie al pass per Euro 2024 ottenuto pareggiando con l'Ucraina, è iniziata una nuova storia per la Nazionale italiana, secondo Francesco Acerbi: "Certo, questa era come una finale di Champions, una finale Mondiale - le parole a Tuttomercatoweb.com del difensore interista -. Non fossimo passati, sarebbe stato un fallimento totale. Noi eravamo obbligati a passare, l'Ucraina un po' meno. Non potevamo andare ai play-off, era una partita molto pesante emotivamente ma nonostante ciò abbiamo disputato una gara importante".

Con due risultati su tre a disposizione, gli azzurri hanno rischiato la beffa nel finale con quel contatto in area contatto Cristante-Mudryk che poteva costare il rigore: "Se devo pensare ai fantasmi mentre attaccano, mi deconcentro; è normale che quando finisce l'azione dici 'menomale'... - ha ammesso l'ex Lazio - Se nel finale avessero realizzato l'1-0, poi non avremmo potuto più segnare, non avevamo più la forza per segnare. Avremmo dovuto segnare nel primo tempo quando abbiamo avuto 3-4 occasioni, avremmo dovuto sbloccare la partita perché poi in vantaggio loro sarebbero stati costretti ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma nel finale loro hanno giocato con grandissimo cuore e di questo gli va dato merito".