In merito all'articolo pubblicato sul nostro sito in data 19 marzo, nel quale veniva riportata l'intervista di Radio Kiss Kiss Napoli all'Avvocato Mattia Grassani sulla vicenda che ha visto coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli del 17 marzo, sono state erroneamente riportate alcune dichiarazioni pubblicate dal sito Kisskissnapoli.it, ma mai pronunciate dall'Avvocato.

Nello specifico l'Avvocato Grassani non ha mai asserito la seguente frase: "Altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra, che hanno visto e non hanno denunciato". Ci scusiamo con l'Avvocato Grassani.