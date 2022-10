Prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo di Fiorentina-Inter, Francesco Acerbi rilascia a Sky alcune battute a caldo: "Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo attaccato, abbiamo rubato palla ed eravamo aggressivi. Eravamo in controllo. Poi il rigore ha messo tutto in discussione, se pensiamo solo di difenderci, con la Fiorentina che attacca con tanti uomini diventa dura. Dobbiamo tornare in campo come nel primo tempo e di segnare ancora".