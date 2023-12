Arriva ai microfoni di Sport Mediaset Francesco Acerbi per analizzare questo pareggio con la Real Sociedad: "Abbiamo fatto uno 0-0 con un'ottima squadra. Non si può dire nulla, volevamo vincere ma non sempre ci riesci. Merito a loro perché non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma passiamo da secondi. Loro ci hanno messo in difficoltà sul piano del palleggio, noi abbiamo fatto più fatica. Niente di che, è andata così. Volevamo arrivare primi perché le seconde affrontano le squadre top, ma sappiamo di essere fortissimi e prima o poi con qualcuna dobbiamo giocarci contro".

Sei sempre costantemente in prima fila come prestazioni, qual è il tuo segreto?

"Cerco di stare bene fisicamente con una vita regolare e andare oltre la stanchezza con le motivazioni. Cerco di darmi voglia per superare la stanchezza, abbiamo il fisico ma c'è anche il fattore mentale. Cerco sempre di essere forte".