Francesco Acerbi arriva ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria ottenuta dall'Inter contro la Cremonese: "Dopo la sconfitta con l'Empoli, era importante vincere su un campo dove tante hanno fatto fatica. E' un sospiro di sollievo, perdere punti qui avrebbe reso tutto difficile. Abbiamo fatto tante azioni, ma se non le chiudi certe partite il pericolo c'è sempre".

I compagni ormai da te si aspettano tanto in fase di impostazione, pensando di ottenere sempre qualcosa di diverso.

"Facciamo tanto movimento con Calhanoglu, ci scambiamo posto cercando di trovare il buco per un passaggio al compagno cercando di essere sempre equilibrati e attenti. Cerchiamo di creare spazi e andare più velocemente nella metà campo. Loro oggi erano molto bassi, quindi ci trovavamo sulla trequarti".

Ci chiedevamo cosa avrebbe fatto Inzaghi dopo l'ammonizione.

"Niente... Lui ha paura di rimanere in dieci per quelle casualità che succedono in campo. Oggi non sapevo se mi toglieva o mi buttava giù, ma gli ho detto di stare tranquillo. La dote di un difensore è sapere giocare con l'ammonizione. L'attenzione è la principale qualità di un difensore, con un giallo giochi normalmente stando più attento".