C'era anche un gruppetto, seppur ridotto, di tifosi nerazzurri ad attendere l'arrivo dell'Inter ieri sera all'aeroporto Casale di Brindisi. Non un'accoglienza faraonica, quindi, per il gruppo di Simone Inzaghi all'arrivo in Puglia, dettato probabilmente il fatto che i tifosi fossero comunque consapevoli che non sarebbero riusciti a vedere di persona i giocatori.

Il pullman, riporta il sito Pianetalecce.it, ha lasciato immediatamente l'aeroporto per raggiungere Lecce, dove questa sera ci sarà il tutto esaurito il Via del Mare, col settore ospiti peraltro già ampiamente occupato da giorni.