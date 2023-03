"Gli oriundi sono un valore di carattere sportivo, ma non solo sportivo, che va accolto sempre con favore. Credo ancora nella possibilità di estrarre quello che c'è in serie A troppo spesso in panchina: le nostre Primavere sono insopportabilmente troppo piene di stranieri, non perché ci siano troppi stranieri ma perché non ci sono italiani. Non posso immaginare che questa scuola si sia improvvisamente esaurita. Ci vuole più coraggio e lungimiranza. Anche noi dobbiamo dare qualcosa di più magari con incentivi". Lo afferma il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ai microfoni di 'La politica nel pallone' di Gr Parlamento.