Andrea Abodi, Ministro dello Sport, parla ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro' commentando lo Scudetto vinto dall'Inter: "Mi ha convinto la costanza, l'equilibrio della squadra. E una guida serena e determinata, che poi si manifesta sempre in campo. Adesso il tema è rinnovare questa capacità, perché si pensa già al prossimo campionato. Adesso gli sportivi interisti festeggino sapendo che comunque il campionato non è finito. Tanti complimenti anche al calcio italiano che conquista la quinta squadra in Champions, magari anche la sesta",

Sul futuro di San Siro aggiunge: "Da un lato mi auguro possa avere la capacità di rigenerarsi e di ammodernarsi; questo stadio ha vissuto grandi momenti di esaltazione collettiva. Questi impianti però vanno resi ospitali e rigenerati. Aspettiamo il progetto di WeBuild, sapendo che Inter e Milan hanno comunque i loro progetti. Ma sono convinto che San Siro avrà ancora lunga vita".