Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC oggi numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato a margine del Premio Clessidra della grande prima parte di stagione del Napoli: "Non ha vinto lo scudetto, ma ha sorpreso tutti in positivo. Sia per i risultati, per il fatto di avere otto punti di vantaggio sul Milan e dieci sulla Juve, ma anche per la capacità di fare gioco e vincere meritatamente. Sapevamo che era una squadra molto solida, ma i risultati hanno superato anche le previsioni più rosee. Ora bisogna capire quale sarà la capacità competitiva alla ripresa del campionato: si riparte da Inter-Napoli e già sarà una gara significativa".