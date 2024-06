Stop agli accrediti specifici tramite il sistema del click-day, al loro posto un abbonamento annuale o un biglietto per un singolo match di campionato o coppa anche per loro. Tre tifosi dell'Inter con disabilità, Simone Biondi, Alessio Simula e Andrea Zorloni, hanno lanciato su Change.org una petizione, facendosi portavoce di centinaia di tifosi che si trovano nelle loro condizioni e facendo affidamento sulla sensibilità del club nerazzurro. “Ci sentiamo penalizzati e confidiamo che l’Inter ci ascolti e possa risolvere il prima possibile tale questione che rischia la discriminazione”, dice Zorloni al Fatto Quotidiano.

Per la stagione 2024/25, dopo la conquista della seconda stella, sono stati polverizzati in poche ore dall’apertura delle vendite i 40mila abbonamenti disponibili e nessuno destinato a tifosi disabili. Stando a quanto risulta al Fattoquotidiano.it, però, la società Inter ha messo in agenda la questione. Dopo il cambio di proprietà e il passaggio a Oaktree, il club di Viale della Liberazione sta valutando per il 2025-2026 come migliorare il sistema di accreditamento per i propri tifosi con disabilità. Di sicuro per quest’anno sportivo la situazione non muterà.