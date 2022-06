Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Alessandro Canovi, agente FIFA, che ha parlato del futuro di Paulo Dybala, per il quale l'Inter ancora non affonda il colpo decisivo: "Chiaramente l’Inter, con l’arrivo di Lukaku, sembra essere al completo, anche perché non è ancora uscito nessuno. Si parla delle uscite di Alexis Sanchez e Milan Skriniar, ma, per ora, non si è fatto nulla. Avanti sono completi, e non credo alle voci di una cessione di Lautaro. Mercato stranissimo, in cui sono tanti i calciatori in scadenza, una situazione stranissima. Le plusvalenze non servono più, si parla solo del valore dei calciatori. La Joya, fino ad un paio di anni fa, valeva molto di più, mentre oggi vale tanto dal punto di vista tecnico ma poco economicamente", le parole raccolte dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.