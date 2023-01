È Fabio Maresca l'arbitro scelto per dirigere Milan-Inter, match valido per la Supercoppa Italiana 2022/23. Il fischietto della sezione di Napoli ha come assistenti Alassio e Baccini, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Chiffi. La direzione del VAR è incarico di Di Paolo, coadiuvato dall'AVAR Abisso. Prima frazione di gioco che scorre serena col direttore di gara che deve estrarre un solo cartellino

2' - Netto fallo di Tomori che sbaglia i tempi dell'intervento su Dzeko colpendo nettamente il bosniaco che aveva letto molto meglio la situazione all'altezza dei 30 metri: intervento al limite, sarebbe potuta scattare l'ammonizione.

4' – Chiamata fin troppo fiscale da parte di Maresca che assegna una punizione in zona laterale al Milan dopo un normale scontro di gioco tra Acerbi e Messias: punizione evitabile, si doveva ripartire da una rimessa laterale a favore rossonero.

10' - Esordio positivo per il fuorigioco semiautomatico: la posizione dubbia di Barella viene scagionata grazie all'ausilio della tecnologia che mostra chiaramente come nell'azione del vantaggio interista il centrocampista sardo sia mantenuto in gioco da Kjaer.

24' – Manca un calcio d'angolo, sarebbe stato il terzo consecutivo, a favore dell'Inter: nell'occasione è Tatarusanu, con uno strano rimpallo, a mettere la palla fuori e non Skriniar come da giudizio arbitrale.

32' – Nessun dubbio sull'intervento di Tomori: l'estirada del difensore rossonero è dritta sul pallone anticipando di netto lo stesso Darmian, arrivato in un secondo momento all'inevitabile contrasto con la sfera. Decisione corretta: non c'è alcun fallo da rigore.