L'Inter è campione d'Italia e tra i tifosi illustri più soddisfatti c'è ovviamente Paolo Bonolis. Intervenuto in collegamento con Sky Sport, il noto conduttore televisivo applaude il lavoro del club nerazzurro dal campo alla dirigenza: "La società ha fatto un mercato eccellente. L'Inter si è dimostrata una squadra di professionisti seri insieme ad un allenatore capace di costruire una mente alveare - esordisce -. Si lavora in maniera quasi meccanica, i giocatori sanno esattamente cosa fare in campo e si trovano ad occhi chiusi. Complimenti alla società: ha saputo costruire un'uniformità di intenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!