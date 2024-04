Attualmente terzultimo in classifica a pari merito con l'Udinese, in attesa di capire come i friulani chiuderanno gli ultimi minuti della gara con la Roma, il Frosinone è ben consapevole del fatto che gli serviranno almeno otto punti per salvarsi. Almeno stando ai calcoli fatti da Eusebio Di Francesco, tecnico dei ciociari, che ha fissato la quota provvisoria per la permanenza in Serie A, alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Direi che ci servono 36-37 punti, credo che questa settimana sia determinante per stabilire la quota salvezza - le sue parole -. Al momento non posso dire con certezza la quota, dipenderà anche dai risultati delle altre". Per la cronaca, i canarini dovranno sfidare da qui alla fine del campionato Empoli, Inter, Monza e Udinese.