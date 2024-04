Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato così del futuro di Antonio Conte e non solo: "Mi auguro che Antonio possa ricominciare con lo stesso entusiasmo e dopo un anno di pausa penso sia pronto. Ha tanto da dare in panchina. Alla Juve quando non si vince si deve trovare qualcuno a cui addossare le colpe e in questo caso è l’allenatore. Io ho sempre pensato che sono i giocatori a fare quasi tutto. In campo ci vai tu e dai tutto. Non è tutta una questione tattica. Devi sviluppare tu l’idea del mister. Non vorrei che la Juve cerchi un allenatore che faccia il bel gioco e dopo un anno lo cambi di nuovo. Conta una sola cosa: vincere. Il bel gioco è una fuffa, se hai i giocatori forti fai il bel gioco”.

Due battute anche su Giuseppe Marotta: "Nella sua splendida carriera da D.S. sono stato il primo giocatore che lui ha firmato. Il primo accordo che ho firmato è stato con lui, a Varese. Era maggio del 1980, Marotta era assistente del direttore sportivo. Poi ha preso lui l’incarico. Io avevo 17 anni e lui ne aveva 25”.