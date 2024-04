Jacopo Petriccione, centrocampista del Catanzaro arrivato a gennaio dal Crotone, si è raccontato in una lunga intervista concessa a DAZN Talks. Queste alcune battute riportate da Passionecatanzaro.it:

L'esordio in Serie A a San Siro?

"Ricorderò sempre quando ho fatto l’esordio in Serie A a San Siro contro l’Inter di Conte, che poi vinse lo scudetto, e l’emozione dei miei genitori per il sogno che si realizzava. Questa è stata l’emozione più bella della mia carriera. Quando sei piccoli sogni stadi come San Siro, e quando poi arrivi in quegli stadi lì, è sicuramente incredibile. Fino al fischio d’inizio l’emozione era incredibile, vedere giocatori come Lukaku, Barella… Poi quando inizia la partita è diverso".