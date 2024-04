"Lo scudetto dell'Inter è stata una gioia fantastica dopo una stagione molto bella, con tanti momenti divertenti e appassionanti ma pure difficili come la sconfitta di Madrid che ho visto in diretta. In campionato è stata una cavalcata trionfale, giocando molto bene a calcio. Era da tanto tempo che non mi succedeva di voler vedere le partite registrate dell'Inter". Così Sergio Scariolo, ct della nazionale spagnola di basket, parlando del trionfo dell'Inter, sua squadra del cuore, durante l'intervento sulle frequenze di Radio Sportiva.

Quanto è difficile convivere con le critiche come successo a Inzaghi?

"La nostra professione convive con la critica, a volte fondata, a volte no. Nel caso di Simone, nella maggior dei casi le critiche erano infondate. Però bisogna accettare che arrivino opinioni campate per aria che alla fine bisogna rispettare, senza necessariamente ascoltarle. A me succede che le opinioni di cui tengo conto sono chiuse nello spogliatoio, non vale la pena neanche stare lì a ribattere, come ha fatto Inzaghi. Bisogna accettare che ci sono dei meccanismi che non puoi modificare che vanno avanti al di là della capacità del tuo lavoro".