Mentre l'Inter s'appresta ad affrontare il Venezia e la Roma a giocare in casa del Bologna, la proprietà del club capitolino continua a lavorare per portare Davide Frattesi all'ombra del Colosseo. Secondo il punto della situazione fatto da Sky Sport, i Friedkin nutrono una forte volontà di accaparrarsi il cartellino del centrocampista romano, motivo per il quale nei discorsi intavolati con il club di Viale della Liberazione è stato inserito anche il nome di Bryan Cristante, per tentare di abbassare le richieste economiche dei nerazzurri. La valutazione fatta dai campioni d'Italia sull'ex Sassuolo è di circa 45 milioni, richiesta piuttosto onerosa per i capitolini che nonostante le possibili difficoltà all'orizzonte dettate dal costo, restano fortemente interessati all'obiettivo e addirittura allargano il loro campo di coinvolgimento, mostrandosi interessati anche a Buchanan, ma difficilmente l'Inter vorrà privarsene.

La Beneamata dal canto suo ha mostrato più di semplice attenzione alla situazione contrattuale dell'ex cugino Gianluigi Donnarumma, in scadenza col PSG nel 2026 e potenziale succulento bocconcino di mercato. Qualora l'estremo difensore classe '99 non dovesse rinnovare con i transalpini, i nerazzurri resterebbero vigili alla finestra.