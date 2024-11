Filippo Antonelli, ds del Venezia, ha parlato a DAZN prima della sfida con l'Inter: "Bilancio è di essere in equilibrio con le scelte di inizio stagione, portando avanti un gruppo che ci sta dando soddisfazioni. Analizzando il gruppo, crediamo nei suoi valori e nell'identità. Gruppo solido, ha battagliato per arrivare in A e deve farlo anche per salvarsi. Se pensiamo che qualcuno possa regalarci qualcosa, abbiamo sbagliato tutto. Oristanio? Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, la nostra politica è creare valore, che potessero vedere Venezia come trampolino di lancio. Diciamo anche grazie all'Inter che si è detta disponibile per fare l'operazione".