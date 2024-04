Dopo l'allenamento di questa mattina, Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, presenta in conferenza stampa la sfida di lunedì sera contro l'Inter: "Mi aspetto il 200%, è l'unico modo per uscire dal campo con punti staccando le zone basse della classifica. Avevo parlato di un punto coi nerazzurri? Se sono un giocatore dell'Udinese e sento il mio tecnico dire andiamo a vincere contro l'Inter lo sa che è poco credibile, la vittoria contro l'Inter può nascere solo nel momento in cui si parte con l'atteggiamento di una squadra che lotta per salvarsi e che poi stupisce".

L'Inter ha un po' rallentato.

"Alla luce del distacco con la seconda penso che la Champions fosse un po' il sogno della squadra, quindi ci sta un contraccolpo. Però già con l'Empoli ho visto una squadra con l'atteggiamento giusto e che vuole vincere lo Scudetto nella partita con il Milan".

Su giocatori disponibili e scelte tattiche.

"Success ha fatto una settimana discreta, Brenner ha avuto un problema familiare, aspettiamo il suo ritorno domani. Lucca corre tanto e ci sta che un giallo di troppo può capitare. E' anche possibile un attacco senza punte domani. Davis si è allenicchiato ma non è pronto. Domani sarà un'Udinese corta, cortissima".

Una battuta su Samardzic.

"Bisogna vedere il suo percorso di crescita, quando è arrivato a Udine si puntava il dito perchè non lavorava in fase difensiva, nella prima avventura mia giocava poco per quello. Ora vedo un giocatore molto attento in fase difensiva, che vuole stupire ma stando attento, sono convinto che si ritaglierà presto lo spazio che merita".