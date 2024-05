Nel corso di questo campionato, l’Inter ha stabilito un suo nuovo record di partite di fila a segno in Serie A: dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, ora è a quota 42, inclusa la fine della scorsa stagione.

In più la squadra nerazzurra è andata in gol in tutte le 34 partite disputate quest'anno in Serie A. Si tratta già di un record per il campionato italiano, in questo finale di stagione l'Inter cercherà di scrivere il record perfetto, andando a segno in tutte le sfide del campionato.