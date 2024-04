Raggiunto da Sky Sport, Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, presenta così l'imminente match contro l'Inter: "Queste sono le partite belle da giocare, c'è la giusta tensione e la giusta carica perché si gioca contro i futuri campioni d'Italia, hanno dominato il campionato. Abbiamo voglia di fare bella figura davanti al nostro pubblico, bisogna portare energia in campo. Sono quelle partite che uno che fa questo sport vuole giocare".

In attacco c'è la coperta un po' corta, può essere un'arma per sorprendere?

"L'assenza di Lucca è importante, Brenner ha avuto un problema familiare ma è già a Udine e Davis è ai box. Siamo un po' corti, ma non ci piangiamo addosso. Cercheremo di mettere in difficoltà l'Inter".

Guadate la classifica?

"Sempre, da qui alla fine saranno tutte importanti. Dobbiamo guardare a noi stessi, sapendo che abbiamo partite con squadre forti come l'Inter e scontri diretti. Ci possiamo salvare, ma sarà una battaglia".

La vicinanza dei Pozzo si fa sentire?

"È fondamentale. In un mondo che va verso proprietà straniere e multiproprietà, avere una famiglia come i Pozzo qui 24 su 24 deve inorgoglire non solo Udine ma tutta l'Italia. Meritano il massimo da parte nostra".