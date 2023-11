Adrien Rabiot è protagonista di un'intervista con Dazn a pochi giorni da Juventus-Inter. "Decisiva per lo scudetto? Lo scudetto è una cosa a parte, ma Allegri ha la mentalità vincente perché ogni giorno ci dice che dobbiamo arrivare all'allenamento per crescere e migliorare. Io voglio sempre vincere, poi per lo scudetto vedremo cosa succede. Un vantaggio non giocare le coppe? Io sono abituato a giocare ogni tre giorni.

Secondo me è difficile perché quando hai una settimana in mezzo i giorni dopo la gara stacchi un po' e può essere difficile ritrovare la concentrazione. Se giochi ogni tre giorni non ne hai il tempo. E se la domenica fai un brutto risultato non riesci a pensarci, arriva subito l'altra gara".