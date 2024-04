Allenamento mattutino per l'Udinese in vista della sfida di lunedì sera contro l'Inter. Come si legge dal sito ufficiale del club friulano, dopo una sessione di forza in palestra, il gruppo si è spostato al Bruseschi dove ha lavorato su situazioni tattiche e sul possesso. Domani è invece in programma un allenamento pomeridiano.