"Se vogliamo ottenere risultati diversi qualcosa va cambiato, molto dal punto di vista mentale, molto dall'approccio, abbiamo perso molti duelli sulle seconde palle, questo non deve succedere. Spero di poter tornare a giocare il nostro calcio dalla prossima partita con Lazio - Questo il pensiero di Stefano Pioli dopo la pesante sconfitta in finale di Supercoppa contro l'Inter, nel corso della conferenza stampa post-match -. Dobbiamo pensare a tornare a giocare al nostro livello, non alla classifica, il campionato è ancora lungo, dobbiamo alzare il livello della qualità del gioco".

Il tecnico rossonero ammette la prestazione deludente dei suoi: "Noi non abbiamo giocato una gran partita, ci sono i nostri demeriti. La manovra deve essere più precisa e veloce, con gli avversari che ci vengono ad aggredire dobbiamo muoverci meglio, possiamo fare meglio nella costruzione del gioco".