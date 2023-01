Il Napoli si augura che già domani scocchi l'ora del riscatto dopo il primo inciampo in Serie A, arrivato mercoledì sera sul campo dell'Inter. "La nostra volontà è di riscattare il ko di Milano - ha dichiarato Giacomo Raspadori a Radio Kiss Kiss Napoli -. Ci concentriamo su quello che possiamo e dobbiamo fare, su dove c'è da migliorare. Sappiamo di essere bravi, dobbiamo dimostrarlo. Sappiamo che sarà tosta, la Samp è in salute, ma noi vogliamo dimostrare in campo di essere il Napoli e andremo in campo per fare il risultato. Il punto di partenza principale è cancellare subito quella sconfitta; dopo la gara nello spogliatoio c'era già la grande consapevolezza di voltare pagina. Questo è l'inizio di un nuovo campionato e faremo tutto ciò che possiamo e dobbiamo per mettere in campo il Napoli che conosciamo".