Grazie al colpo di testa vincente col quale ha bucato Yann Sommer in Inter-Napoli 1-1, Juan Jesus ha interrotto un digiuno dal gol in Serie A che durava da un anno e mezzo, ovvero dalla partita del 16 ottobre 2022 contro il Bologna. Il difensore brasiliano ha messo a segno la sua prima marcatura di testa e in trasferta nel torneo.