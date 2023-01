Sorpresa a poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Napoli. Come riportato dall'edizione online de Il Mattino, le condizioni di Alex Meret non sarebbero delle migliori e il portiere azzurro potrebbe essere costretto al forfait causa attacco influenzale. Per il momento più una campanella d'allarme che un effettivo pericolo, sebbene il vice Salvatore Sirigu sarebbe stato già messo in preallarme per una maglia da titolare qualora l'ex SPAL non fosse disponibile. Fiducioso lo staff medico azzurro, convinto di poter recuperarlo per il calcio d'inizio fissato per le 20:45.