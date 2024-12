Per Simone Inzaghi la sfida con la Lazio ha un sapore speciale. Non solo per il suo passato biancoceleste, ma anche per un dato singolare: Inzaghi è imbattuto in Serie A contro Marco Baroni, con quattro vittorie e un pareggio.

Inoltre il tecnico nerazzurro è il re del lunedì: cinque vittorie consecutive nelle gare di campionato giocate in questo giorno, tutte con due gol segnati.