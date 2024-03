Pesante battuta d'arresto interna per la Fiorentina Femminile, battuta per 3-0 dall'Inter Women. Una sconfitta della quale il tecnico viola Sebastian De La Fuente si assume la responsabilità: "Sicuramente non è stata una settimana normale, ma non voglio accampare scuse, oggi è stata semplicemente una giornata storta. Non siamo riusciti a fare niente di quello che siamo abituati a mettere in campo, oggi mi prendo tutte le responsabilità. Quando si vedono prestazioni di questo genere vuol dire che ho sbagliato qualcosa nella preparazione di questa partita".

L'ex tecnico nerazzurro ha aggiunto: "L'Inter ha fatto una buona gara ma le ragazze sono abituate a venir fuori anche dalle difficoltà; oggi invece non è andato bene nulla. Ora serve ripartire e resettare quanto prima. Ci sarà un'altra partita impegnativa tra poco con la Juventus, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e tornare ad essere la Fiorentina di sempre".