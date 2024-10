Pareggio in rimonta e gol per Piotr Zielinski con la sua Polonia, reduce dal 3-3 con la Croazia, match durante il quale il centrocampista dell'Inter è poi stato costretto ad uscire anzitempo per via di un problema muscolare al bicipite femorale che ha preoccupato a distanza l'Inter. Dopo aver rassicurato i tifosi del Biscione e Inzaghi (LEGGI QUI), esprimendosi con ottimismo a proposito dell'infortunio, il centrocampista nerazzurro ha rivolto un pensiero anche ai connazionali che hanno supportato la squadra: "Grazie per il tifo. Ci vediamo tra un mese".