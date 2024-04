Come del resto tutti i suoi compagni, Yann Sommer è pienamente in modalità derby; un derby che può segnare la storia dell'Inter visto che in caso di vittoria varrebbe la certezza aritmetica del ventesimo Scudetto, traguardo importante col quale bagnare nel modo migliore la sua prima stagione italiana. Dal proprio profilo Instagram, Sommer avvisa i suoi follower: "Tutto pronto per lunedì".