Ultimi momenti di relax e spensieratezza per Davide Frattesi che lunedì arriverà per la prima volta ad Appiano Gentile, dove si aggiungerà al gruppo di Simone Inzaghi già rientrato qualche giorno fa. Giornata in barca con la famiglia per il neo-nerazzurro che si diletta, insieme ai suoi cari, ad intonare Lucio Battisti. Prova canora da rivedere per il centrocampista ex Sassuolo, sicuramente più bravo con i piedi che con le corde vocali.