Prima gara con la maglia interista per Yann Sommer, protagonista nel successo per 4-3 in amichevole contro gli austriaci del Salisburgo. L'ex Bayern Monaco, con una story su Instagram, si è detto soddisfatto dell'inizio con la nuova maglia. "Felice del mio esordio con l'Inter. Ci sarà ancora di meglio", il pensiero dell'estremo difensore svizzero.