"Altri tre punti in classifica". Così Yann Sommer festeggia, sui social, l'ennesima vittoria ottenuta dalla sua Inter, che ieri ha praticamente fatto a meno del suo apporto. L'estremo difensore nerazzurro, infatti, ha concluso la sua partita con zero gol, ma anche zero tiri in porta subiti. Una gara liscia come l'olio per lo svizzero che torna a casa 'riposato' in vista della sfida con l'Atletico.