"Hola Inter". È il primo commento a caldo del prossimo rivale di Champions League, decretato dalle urne di Nyon qualche minuto fa, ovvero l'Atletico Madrid. "Abbiamo già un rivale per gli ottavi di finale" scrive ancora il club madrileno su un Tweet in cui presenta il nuovo turno europeo. Messaggio al quale replica subito l'Inter che chiama in causa gli spagnoli con un tag e poi aggiunge: "Ottavi pronti. Ci vediamo presto".