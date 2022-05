Commentando uno degli ultimi post di Andrea Ranocchia su Instagram, l'amico ed ex compagno all'Inter, Daniele Padelli, ha reso omaggio al difensore nerazzurro. "Grazie a te… di aver dimostrato a tutti quanto i valori personali di un uomo vengono prima di tutto e alla fine trionfano. Sei stato e sarai un esempio per chi arriverà all’Inter. Esempio positivo di tenacia, rispetto e amore.. GRAZIE A TE RANO!", il messaggio di Padelli.