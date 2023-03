"Centoquindici anni di amore" sulle note di "The best of you" dei Foo Fighters. "Devo fare un'altra confessione, sono il tuo stupido. Tutti hanno le loro catene da rompere abbracciandoti. Sei nata per resistere o per subire abusi? Qualcuno sta ottenendo il meglio, il meglio, il meglio di te?" si sente nella colonna sonora scelta da Marco Materazzi per celebrare la sua Inter nel giorno dell'anniversario dalla fondazione del club che proprio oggi compie, per l'appunto, centoquindici anni.