Il 2024 che sta per andare agli archivi è stato sicuramente un anno importante per Lautaro Martinez, contraddistinto dai trionfi in campionato con l'Inter e in Copa America con la Nazionale argentina, ai quali vanno aggiunti i riconoscimenti individuali. Per ringraziare quest'annata, Lautaro inserisce su Instagram queste e altre diapositive con protagonista la sua famiglia, tutto sublimato con l'immagine della firma sul nuovo contratto coi nerazzurri in compagnia della moglie Agustina e dei suoi due figli.