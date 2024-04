Ancora un giro a vuoto per Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e indiscusso trascinatore nella stagione dell'Inter ma rimasto a secco anche contro l'Empoli. Nessun dramma per il capitano nerazzurro, che su Instagram festeggia gli ultimi tre punti conquistati per l'obiettivo scudetto: "Vittoria molto importante. Avanti Inter!", grida il Toro sui social.