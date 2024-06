Sistemata la questione relativa al rinnovo con l'Inter, che stava diventando mediaticamente spinosa, Lautaro Martinez ora può dedicare testa e cuore alla Nazionale argentina campione del mondo, con la quale spera di vincere per la seconda volta la Copa America dopo il successo del 2021. "Nuovo sogno, stesso obiettivo - ha scritto il Toro su Instagram annunciando il suo arrivo in patria per rispondere alla chiamata del ct Lionel Scaloni -. Molto felice di essere di nuovo in una chiamata".