Giornata particolare per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez che all'indomani della vittoria contro la Lazio si è dedicato ai bambini ricoverati alla Clinica Mangiagalli di Milano per portare loro un po' di buon umore in vista delle feste natalizie. "Ieri pomeriggio sono stato alla Mangiagalli di Milano a trovare questi piccoli grandi campioni - scrive il Toro su Instagram dove ha pubblicato una carrellata di foto che lo ritraggono insieme alla moglie mentre gioca e posa a fianco a diversi ragazzini -. Spero di essere riuscito a portare anche solo un piccolo sorriso di felicità a tutti questi piccoli guerrieri".