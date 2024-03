La grande delusione in casa Inter è racchiusa anche nelle parole di Stefan de Vrij. All'indomani dell'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid, il difensore olandese ci tiene a fare una promessa al popolo interista: "Ci rialzeremo, uniti, per finire la stagione in bellezza", recita il post pubblicato su social.

