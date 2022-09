"Guess who's back", indovina chi è tornato. L'Inter riaccoglie così, attraverso i social, il rientro a casa di tre elementi preziosi come Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Lo slovacco e i due olandesi, come testimoniato da alcune foto, hanno svolto oggi un allenamento ad Appiano Gentile con il resto dei compagni in vista di Inter-Roma.