Denzel Dumfries, noto per la sua serietà in campo e fuori, ha trovato un’eccezione in Alessia Tarquinio, giornalista di Amazon Prime Video, capace di strappargli una risata già qualche tempo fa. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Feyenoord in Champions League, i due si sono resi protagonisti di un altro divertente siparietto.

Tarquinio ha regalato al giocatore olandese una maglietta con la scritta "I won" e una sua foto stampata sopra, un chiaro riferimento al momento in cui era riuscita a farlo sorridere in una precedente intervista. Dumfries ha accolto il regalo con una battuta: "Che bello, perfetto. La userò per dormire!", ha detto l'olandese.